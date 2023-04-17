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إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

أصيب شاب بجروح خطيرة – فجر الاثنين- بعدما أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني، النار تجاهه في منطقة النبي يعقوب بالقدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وادعت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشاب بزعم محاولته إضرام النار في مركبة للمستوطنين بمحيط بلدة بيت حنينا.

وذكرت أن الشاب أصيب بجروح خطيرة قبل اعتقاله من قوات الاحتلال التي نقلته إلى جهة مجهولة.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية ودولية: إن قوات الاحتلال تستخدم القوة المفرطة المميتة ضد الفلسطينيين دون أي مبرر وبما يخالف المعايير الدولية لإطلاق النار.

ومنذ بداية العام استشهد 98 فلسطينيًّا، منهم 17 طفلاً وسيدة برصاص قوات الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين، إلى جانب إصابة المئات بجروح مختلفة.

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