مجموعة ’هاكرز’ إندونيسية تخترق مواقع وزارات كيان الاحتلال

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وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست":" إن مجموعة القراصنة الإندونيسية التي تطلق على نفسها اسم "VulzSecTeam"، زعمت أنها اخترقت وزارات التعليم والصحة والخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى الشرطة الإسرائيلية وشركات الحافلات والقطارات في الأيام الأخيرة."

وكانت مجموعة Anonymous Sudan، نفذت خلال شهر أبريل الحالي عدة هجمات إلكترونية ضد أهداف صهيونية، من بينها المواقع الإلكترونية للمصارف ومكتب البريد "الإسرائيلي"، وضد عملاق الأمن السيبراني "الإسرائيلي" Check Point.

كما اخترقت المجموعة مواقع العديد من الجامعات الكبرى في كيان الاحتلال، وتعطلت لعدة ساعات.

وكان هذا الهجوم جزءا من حملة تسمى OPIsrael، حيث يحاول النشطاء مهاجمة أهدافا "إسرائيلية" على الإنترنت.