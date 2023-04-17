أمين السيد: نحن أقرب ما نكون إلى الإنتصار وعدونا أقرب إلى الهزيمة

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و قال خلال احتفال بمناسبة يوم القدس العالمي في مدينة بعلبك شرق لبنان ان الإنسان لا يستطيع بالفتن أن يحول الأضرار إلى تضحيات، فالأضرار تبقى أضرارا وخسائر تسقط الوجود. ولكن في الصراع مع العدو الإسرائيلي التضحيات تقوي الوجود، وفي الفتن المذهبية تسقط الأضرار الوجود.

وأضاف أمين السيد: الأضرار الكبرى إذا كانت نتيجة الإلتزام بقضايا كبرى هنا تسمى تضحيات يتلقاها الإنسان بفخر وشرف وكرامة، لكن الأضرار التي تلحق بالمجتمع نتيجة الصراعات والخلافات المذهبية نوعها مختلف ولا يمكن لأحد أن يقف ويفتخر بتلقي هذه الأضرار.

وقال: منذ 70 سنة يلعبون بنا ويفتنون بيننا، صراعات وقتال وهم يتفرجون علينا، لقد جاء الوقت بفضل المقاومة والمجاهدين ودعم أهلنا، لنتفرج على عدونا يعيش ما أراد منا أن نعيشهوأشار إلى أن الإمام الخميني اختار من حيث الزمن، أشرف الشهور الذي هو شهر رمضان، ومن جهة الأيام أشرف الأيام الذي هو يوم الجمعة، وأعلن عن يوم القدس في شهر رمضان في آخر جمعة منه، وفي اليوم الذي يحتمل أن تكون فيه ليلة القدر، ولذا هو اختار يوما من أقدس أيام السنة.