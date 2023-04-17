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الخارجية السودانية: قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

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