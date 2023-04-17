الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة مراقبة الفساد بالبرلمان البريطاني تفتح تحقيقا حول سوناك

هيئة مراقبة الفساد بالبرلمان البريطاني تفتح تحقيقا حول سوناك
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة مراقبة الفساد بالبرلمان البريطاني أنه تم فتح تحقيق حول رئيس الوزراء ريشي سوناك، بسبب احتمال عدم إعلان تضارب المصالح.

العالم _ أوروبا

ويظهر تحديث للموقع البرلماني أن التحقيق الذي فتح يوم الخميس، يتعلق بالفقرة السادسة من مدونة قواعد السلوك لمجلس العموم.

وجاء في الفقرة: "يجب أن يكون الأعضاء دائما منفتحين وصريحين في الإعلان عن أي مصلحة ذات صلة في أي إجراءات للمجلس أو لجانه، وفي أي اتصالات مع الوزراء أو الأعضاء أو المسؤولين العموميين أو أصحاب المناصب العامة".

وقالت متحدثة باسم رئاسة الحكومة البريطانية: "يسعدنا مساعدة المفوض لتوضيح كيف تم الإعلان بشفافية عن هذا باعتباره مصلحة وزارية".

وواجه سوناك أسئلة الشهر الماضي بعد أن تبين أن شركة رعاية الأطفال المملوكة جزئيا لزوجته ستستفيد من تغييرات السياسة في الميزانية.

ولم يذكر رئيس الوزراء مصلحة زوجته عندما تحدث عن رسوم رعاية الأطفال في حضور لجنة الارتباط عقب الكشف عن الميزانية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان لديه أي شيء يعلنه في ذلك الوقت من قبل النائبة العمالية كاثرين ماكينيل، قال: "لا، كل إفصاحاتي معلن عنها بالطريقة العادية".

روابط ذات صلة

الآلاف من الأطباء يستعدون للإضراب في بريطانيا

الهند توقف محادثات تجارية مع بريطانيا بعد الهجوم على بعثتها الدبلوماسية في لندن

شاهد بالفيديو.. مظاهرات ضد 'اسرائيل' في لندن

اتساع تتسع موجة الاضرابات يضع بريطانيا علی صفيح ساخن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد في الجيش الايراني: سنرد على أي تهديد

 بمناسبة الذكرى الـ 77 لعيد الجلاء.. الرئيس السوري يتلقى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 17-04-2023

وصول 104من المختطفين والمعتقلين بسجون السعودية إلى مطار صنعاء

المجلس العسكري في ميانمار يفرج عن ثلاثة آلاف سجين بمناسبة رأس السنة البوذية

شاهد بالصور... لافروف في البرازيل المحطة الأولى في جولة بدول أمريكا اللاتينية