مئات القتلى والجرحى في معارك السودان

العالم- السودان

وتتواصل منذ السبت المعارك بين قوات البرهان وقوات حميدتي واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة فيما تدخل سلاح الجو بانتظام حتى داخل الخرطوم لقصف مقار لقوات الدعم السريع.

وأفادت لجنة أطباء السودان المستقلة في إحصائية مبدئية أنه قتل ما لا يقل عن 97 مدنيا سقط 56 منهم السبت و41 الأحد، نصفهم تقريبا في العاصمة السودانية، موضحة أن 942 شخصا آخرين أصيبوا أيضا، بالإضافة إلى مقتل وإصابة عشرات العسكريين.

ووفق وكالة "فرانس برس" ينتشر عناصر قوات الدعم السريع التي تضم آلاف المقاتلين السابقين في حرب دارفور الذين تحولوا إلى قوة رديفة للجيش، باللباس العسكري ومدججين بالأسلحة في الشوارع ويقاتلون للسيطرة على منشآت عسكرية ومقار حكومية في البلاد.

وأعلن الجيش السوداني صباح اليوم الاثنين استعادة السيطرة على التلفزيون الرسمي، وعودة البث بعد انقطاع لساعات.

وقال الجيش مساء الأحد أن الوضع "مستقر" والقتال "محدود" في حين قالت قوات الدعم السريع إنها بصدد الانتصار.

وفيما يلي إحصائية للجنة أطباء السودان مبين فيها عدد القتلى والجرحى المدنيين والعسكريين والمناطق التي قتلوا أو أصيبوا فيها وفقا لما نشته اللجنة على صفحتها على "فيسبوك":

القتلى:

الخرطوم:

- (22) قتيل، منهم (6)قتلى مدنيين، (16) قتيل عسكري.

بحري:

- (13) قتيل، منهم (4) قتلى مدنيين، و(9) قتلى عسكريين.

أمدرمان:

- (9) قتلى، منهم (5) قتلى مدنيين، و(4) قتلى عسكريين.

الأقاليم:

(16) قتيل، منهم (13) قتيل مدني، و (3) قتلى عسكريين.

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الإصابات:

الخرطوم:

- (195) حالة إصابة، منهم (77) حالة مدنية، و (118) حالة عسكرية.

بحري:

- (72) حالة إصابة، منهم (68) حالة مدنية، و (4) حالات عسكرية.

أمدرمان:

- (25) حالة إصابة، منهم (22) حالة مدنية، و (3) حالات عسكرية.

الأقاليم:

- (55) حالة إصابة، منهم (24) حالة مدنية، و (31) حالة عسكرية.