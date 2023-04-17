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مصادر سودانية: المستشار القانوني لقوات الدعم السريع يقول إن هدف هذه القوات هو الوصول لحكومة مدنية في السودان

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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