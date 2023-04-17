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البنتاغون ينفي مشاركة قوات أمريكية في العمليات العسكرية بأوكرانيا

البنتاغون ينفي مشاركة قوات أمريكية في العمليات العسكرية بأوكرانيا
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، بأن العسكريين الأمريكيين لا يشاركون في الأعمال العسكرية على الأراضي الأوكرانية.

العالم _ الأميرکيتان

وقال رايدر، في حديثه لصحيفة Washington Examiner: "الولايات المتحدة ليس لديها وحدات قتالية في أوكرانيا.. نحن لا نقوم بأي عمليات قتالية ضد الجيش الروسي. نحن نركز بنسبة 100% على دعم أوكرانيا وتزويدها بالمساعدة الأمنية التي تحتاجها لحماية نفسها".

وفي وقت سابق، رفض البنتاغون الإجابة عن طلب من وكالة "تاس" بخصوص تسريب مزعوم لبيانات أمريكية تشير إلى وجود قوات خاصة من الجيش الأمريكي وعدد من دول "الناتو" الأخرى على الأراضي الأوكرانية، ووفقا لهذه الرواية، تواجد 97 جنديا في أوكرانيا قبل شهرين، ضمنهم 14 جنديا أمريكيا.

وكما أوضح رايدر للصحيفة، فإن واشنطن "تحتفظ بوجود عسكري صغير في السفارة الأمريكية بكييف". مشيرا إلى أن هذه القوات موجودة هناك في "مكتب الملحق العسكري" وتشرف على الاستخدام النهائي لبرامج المساعدة الأمنية.

واختتم رايدر: "مرة أخرى، لا تشارك أي من هذه القوات في القتال. ومنذ البداية أوضح الرئيس [جو بايدن] أننا لن نرسل قوات إلى أوكرانيا، وكان هذا صحيحا بالأمس ولا يزال صحيحا حتى اليوم".

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