غريفيث: ثلث سكان السودان بحاجة لمساعدات إنسانية

العالم- السودان

وأضاف غريفيث أن القتال يجبر وكالات الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني على تعليق العديد من البرامج بأنحاء السودان.

وتابع أنه ورعه مقتل العاملين في المجال الإنساني بمن فيهم 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي.

وتأتي تصريحات المسؤول الأممي إثر مطالبة الأمم المتحدة ودول عدة بفتح مممرات إنسانية وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في ظل المعارك المتصولة لليوم الثالثة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة مئات آخرين.

هذا وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان حول مستجدات الأزمة في السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الجانبين اتفقا على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان وشعبه.

وأكد الوزير المصري خلال الاتصال على أن الرسائل المصرية للطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدى الي وقف فوري لإطلاق النار.

كما اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها.