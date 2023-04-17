مجلس الامن والجامعة العربية والاتحاد الافريقي يدعون لوقف القتال في السودان

العالم - خاص بالعالم

ففي ظل استمرار الصراع المستجد في السودان بين ما يعرف بقوات التدخل السريع والقوات المسلحة أو الجيش، توالت الدعوات الدولية إلى وقف القتال والعودة الى المفاوضات لحل الازمة.

مجلس الامن الدولي قرر عقد جلسة خاصة لبحث الأوضاع في السودان. المجلس دعا في بيان له الى وقف فوري للاعمال القتالية واستعادة الأمن في البلاد وحل الازمة بالحوار، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا في المعارك التي شهدتها البلاد في اليومين الأخيرين.

الولايات المتحدة وبريطانيا طالبتا من جهتهما بوقف القتال والعودة الى المفاوضات. وزيرا خارجية البلدين انتوني بلينكن وجيمس كليفرلي شددا على ضرورة إنهاء القتال وحل الازمة من خلال المفاوضات التي من المقرر ان تفضي الى حكومة مدنية.

وقال بلينكن: هناك قلق عميق مشترك فيما بيننا حيال الصراع والعنف في السودان. والخطر الذي يشكله ذلك على المدنيين والسودان والمنطقة.

فيما قال كليفرلي: ندعو الى وقف فوري للعنف والعودة الى المفاوضات التي تؤدي الى حكومة مدنية وهذا هو الهدف الأكبر.

الصين وروسيا طالبتا أيضا بوقف المعارك واستئناف المحادثات السلمية من اجل حل الأزمة. فيما اعتبرت الخارجية الألمانية أن جنرالات الجيش في السودان يخوضون صراعا على السلطة بدلا من تسليمها الى المدنيين، داعية الى انهاء الصراع والذهاب الى المحادثات.

أما جامعة الدول العربية، فقد دعت إلى وقف فوري للنار حقنا للدماء وحفاظا على امن وسلامة المدنيين. وشدد بيان للجامعة عقب اجتماع للمندوبين الدائمين على اهمية العودة السريعة الى المسار السلمي لحل الأزمة.

وبينما كان من المقرر أن يتوجه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد الى السودان على رأس بعثة خاصة للتوسط في حل الصراع، أعلنت كل من كينيا وجنوب السودان وجيبوتي ان رؤساء الدول الثلاث سيتوجهون الى الخرطوم في مسعى لانهاء القتال واعادة طرفي الصراع الى طاولة المفاوضات.