شاهد.. جانب من تداعيات القتال في السودان على الاوضاع الانسانية

العالم - خاص بالعالم

تحت النار والقصف، ووسط آليات الحرب، تتضاعف أزمات السودانيين، وتتفاقم أوضاعهم الإنسانية.. نقابة أطباء السودان، تحدثت عن مئات القتلى والجرحى في ثالث يوم من الاشتباكات، ما زاد الاعباء على مستشفيات البلاد، لا سيما مع خروج بعض المشافي عن الخدمة تماما، بسبب تعرضها للقصف بالمدافع والأسلحة النارية، وفق ما أعلنته لجنة أطباء السودان المركزية.

النقابة تقدمت بنداء استغاثة للمنظمات الانسانية لتقديم العون وتوفير المساعدات الطبية في ولايات البلاد، داعية جميع الكوادر الطبية للمؤازرة، نظرا لوجود أعداد كبيرة من المصابين والحالات الحرجة التي تحتاج تدخلا جراحيا عاجلا.

الصحة العالمية كشفت عن نفاد إمدادات طبية وزعتها على المرافق الصحية قبل التصعيد بين الطرفين. مع تقييد حركة الأطباء والممرضين وسيارات الإسعاف بسبب انعدام الأمن.

انعدام الأمن الذي حاصر الكثيرين من المدنيين في أماكن عملهم أو اماكن دراستهم، كما فعل بطلاب علقوا في مدرستهم في العاصمة الخرطوم وسط استمرار الاشتباكات، رغم ارسالهم لنداءات استغاثة.

انعدام كامل تقريبا لجميع أنواع الخدمات في البلاد، ونقصان وشح في المؤن والمواد الغذائية. مصدر مسؤول في هيئة مياه الخرطوم بحري، اعلن أن محطة المياه الرئيسية في المدينة تعرضت لأضرار بالغة جراء الاشتباكات، مما تسبب في أزمة مياه خانقة طالت أغلب أحياء الخرطوم بحري، وسط مناشدات أطلقها مواطنون للدفاع المدني لتوفير المياه عبر آلياته المتحركة.

فيما يزيد انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء واسعة من الخرطوم وعدد من المدن، من معاناة الشعب أكثر، مع خروج 3 محطات تحويلية مهمة عن الخدمة تماما، وعمل 4 محطات بنصف طاقتها فقط. وفق مسؤول في شركة الكهرباء السودانية، بعد احتلال قوة عسكرية لم يسمها المسؤول محطة جبل أولياء التحويلية واستخدامها لأغراض عسكرية بعد طرد العاملين فيها.