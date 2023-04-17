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امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريش: الوضع الإنساني في السودان كان خطيرا بالفعل وأصبح الآن كارثيا

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

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