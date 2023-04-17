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القيادة المركزية الأمريكية تدعي مقتل قيادي في "داعش" شمالي سوريا

القيادة المركزية الأمريكية تدعي مقتل قيادي في
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

زعمت القيادة المركزية الأمريكية مقتل القيادي في تنظيم "داعش" المدعو "عبد الهادي محمود الحاج" إثر استهدافه بغارة بطائرة هليكوبتر أمريكية في شمال سوريا.

العالم-سوريا

وفي بيان لها، ادعت القيادة المركزية الأمريكية: "في وقت مبكر من صباح اليوم، قتلت قوات القيادة المركزية الأمريكية عبد الهادي محمود الحاج علي، أحد كبار قادة داعش في سوريا والمخطط العملياتي المسؤول عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا".

وأضاف البيان: القائد في تنظيم "داعش" قتل في غارة جوية أحادية الجانب أعلن عنها سابقا في شمال سوريا اليوم، عبد الهادي محمود الحاج علي كان الهدف الرئيسي للغارة".

وأردف: "انطلقت هذه العملية بعد أن كشفت المخابرات عن مخطط داعشي لاختطاف مسؤولين في الخارج واستخدامهم كوسائل ضغط".

هذا وقال العقيد جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: نحن نعلم أن لدى التنظيم التوجه في ضرب أهداف خارج منطقة الشرق الأوسط".

وأكمل: "هذه الغارة توجه ضربة كبيرة لعمليات داعش في المنطقة لكنها لا تقضي على قدرة داعش على القيام بعمليات".

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القيادة المركزية الأمريكية تدعي مقتل قيادي في "داعش" شمالي سوريا

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