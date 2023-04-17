الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣
١٠:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس...اعتقال راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله

تونس...اعتقال راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

أوقفت الشرطة التونسية رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، مساء الاثنين، بعد مداهمة منزله، إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خليفة إدلائه بتصريحات لم يُكشف عن فحواها.

العالم-تونس

وقال مصدر مسؤول من وزارة الداخلية، لوكالة الأنباء التونسية "وات"، إن "فرقة أمنية أوقفت الغنوشي إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

وأفاد المصدر ذاته بأن "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب". وأضاف أن "الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".

وكان رياض الشعيبي، المستشار السياسي للغنوشي، قد قال في حديث مع "العربي الجديد"، إن "قوات الشرطة داهمت منزله (الغنوشي) وقت الإفطار، فيما لم يسمح له بدخول المنزل لمتابعة ما يحصل ومعرفة أسباب هذا التوقيف وفي هذا التوقيت الذي وصفه بـ"الاستفزاز المباشر".

كما أكد صهر الغنوشي، وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، توقيف الغنوشي واقتياده إلى ثكنة العوينة، في ضواحي العاصمة تونس.

من جهتها، أصدرت "حركة النهضة" بيانا قالت فيه إن "فرقة أمنية قامت، مساء الاثنين، بمداهمة منزل الغنوشي واقتادته إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

روابط ذات صلة

المقداد یصل إلى تونس قادماً من الجزائر في زيارة رسمية

وزير خارجية سوریا يزور تونس الإثنين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"النهضة" تحمّل السلطات التونسية المسؤولية عن حياة الغنوشي

تونس...اعتقال راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله

القيادة المركزية الأمريكية تدعي مقتل قيادي في "داعش" شمالي سوريا

نتنياهو يعقد اجتماعا مع ليندسي غراهام بشأن السعودية

بوريل: سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان يتعرض للاعتداء

أكثر من 180 قتيلا و1800 جريح حصيلة 3 أيام من المعارك بالسودان