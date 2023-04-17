تونس...اعتقال راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله

العالم-تونس

وقال مصدر مسؤول من وزارة الداخلية، لوكالة الأنباء التونسية "وات"، إن "فرقة أمنية أوقفت الغنوشي إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

وأفاد المصدر ذاته بأن "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب". وأضاف أن "الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".

وكان رياض الشعيبي، المستشار السياسي للغنوشي، قد قال في حديث مع "العربي الجديد"، إن "قوات الشرطة داهمت منزله (الغنوشي) وقت الإفطار، فيما لم يسمح له بدخول المنزل لمتابعة ما يحصل ومعرفة أسباب هذا التوقيف وفي هذا التوقيت الذي وصفه بـ"الاستفزاز المباشر".

كما أكد صهر الغنوشي، وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، توقيف الغنوشي واقتياده إلى ثكنة العوينة، في ضواحي العاصمة تونس.

من جهتها، أصدرت "حركة النهضة" بيانا قالت فيه إن "فرقة أمنية قامت، مساء الاثنين، بمداهمة منزل الغنوشي واقتادته إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".