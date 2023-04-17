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"النهضة" تحمّل السلطات التونسية المسؤولية عن حياة الغنوشي

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة النهضة التونسية أن رئيسها راشد الغنوشي الذي أوقفته قوى الأمن محتجز في مكان غير معلوم لها. وقالت تم اعتقاله مع بعض مرافقيه.

العالم-تونس

وقالت في تصريح صحفي "ليست لدينا أي فكرة" عن مكان راشد الغنوشي، مضيفة أنها تحمل السلطات "مسؤولية أي مساس بسلامة الغنوشي النفسية والصحية".

وأضافت "حركة النهضة تتعرض لمظلمة تاريخية.. تم منع المحامين من مقابلة الغنوشي".

وتابعت حركة النهضة أن "اعتقال الغنوشي لن يساهم في خلق اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولن يفيد التونسيين في شيء".

ودعت إلى إطلاق سراحة فورا، وقالت "هناك استهداف واضح لصحته".

وأوقفت القوات الأمنية التونسية الغنوشي وعددا من قيادات الحركة بعد أن داهمت منزله.

وذكرت قناة "موزاييك أف أم" أن إيقاف الغنوشي جاء بعد تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني قال فيها إن "إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية" في البلاد.

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