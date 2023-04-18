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قيادي بالجيش الايراني: مستعدون للدفاع عن الحدود

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أکد منسق القوة البرية بالجيش الايراني، العميد عباس فلاح ان الجيش الايراني علی أتم الاستعداد للدفاع عن حدود البلاد.

العالم - خاص بالعالم

وفي تصريح خص به قناة العالم الاخبارية قال العميد فلاح ان جميع قطاعات الجيش الايراني تجتمع بمناسبة عيد الجيش لتستعرض امکانياتها ومعداتها تأکيداً علی جاهزيتها بهذه المناسبة.

وأشار الی ان هذا الاستعراض يمثل رسالة لأصدقاء الثورة الاسلامية واعدائها بأن الجيش الايراني علی أتم الاستعداد للدفاع عن حدود البلاد وثغورها.

هذا وتم اجراء استعراض للوحدات الجوية والبرية الآلية لجيش الجمهورية الإسلامية الى الجوار من مرقد الإمام الخميني (رض) بمدينة ري جنوب طهران وبحضور رئيس الجمهورية.
واستعرض الجيش الايراني جزءاً من قوته القتالية على شكل وحدات محمولة على عربات امام منصة الشرف.

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