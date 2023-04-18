شاهد.. ما هو الحل للقتال العسكري في السودان؟

العالم - خاص بالعالم

وبين "عبدالله الأشعل"، أن الجيش السوداني يستطيع أن يحسم المعركة بما يمتلك من أسلحة ثقيلة وطيران حربي ولكن المشكلة تكمن في تواجد قوات الدعم السريع في الأحياء المدنية.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري السابق، إن قوات الدعم السريع تشكلت في زمان عمر البشير وكانت السند الرسمي للجيش السوداني دارفور، وعلي إثر هذا حكم على حميدتي من قبل المحكمة الجنائية كشخص ثان في أزمة دارفور، وأضاف، أن قوات الدعم السريع كان يجب حلها بعد انتهاء أزمة دارفور وإدماجها في الجيش الوطني.

واوضح الأشعل، أن الصراع الحالي في السودان هو صراع على السلطة، مشيرا إلى أن حميدتي يريد أن يخلق وضعا جديدا في الصراع على السلطة.