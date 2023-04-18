ترانيم العودة – الجزء الثاني

العالم - فلسطين

وفي كلمة القاها قائد الثورة الاسلامية خلال استضافته هذا الاجتماع المتشكل عن المفكرين والساسة والأدباء للبحث عن قضايا فلسطينية، أكد سماحته على دعم الجمهورية الإسلامية وبذل مساندتها لأي شعب وكتلة تواجه العدو الصهيوني وتقاتله على أساس المقاومة المشروعة للدفاع عن حقوق شعب مظلوم و هو شعب فلسطين و للدفاع عن أرض المقدسات في القدس الشريف و المسجد الأقصى المبارك الذي إحتلته الصهاينة الغاشمون.

وأما إجتماع اليوم يبحث القضية الفلسطينية بمقاربة مختلفة حيث تطفي أجواء هذا الإجتماع روحا جديدة على نضال ضد محتليي القدس الشريف .

حيث في هذا اللقاء وبحضور قائد الثورة المبارك،لقد شارك شعراء وكتاب من جميع أنحاء العالم العربي بهدف دعوة أحرار العالم إلى تحرير فلسطين عبر ما نشدوه في أشعارهم وقصائدهم.

ومن بينهم الأستاذ الكبير الشاعر السوري المرحوم "عمر الفرا"،كما عرفه الباحث والكاتب الإيراني محمد مهدي شريعتمدار،قال في وصفه:"إن الأستاذ كان قد أصابته وعكة صحية شديدو ولكنه رغم معاناته من المرض أصر بالمشاركة في إجتماع الصحوة الإسلامية باستضافة ايران الإسلامية،وأنشد قصيدة تسمى "الوطن"،وهو بمحضر قائد الثورة السماحة السيد علي الخامنئي (حفظه ا..) و بقية الحضار، إرتعش صوته وأصابته حالة عاطفية وكاد أن يبكي حين إلقاء قصيدته بسبب استذكاره معاناة شعبه السوري ايضا ومقاومته أمام الظلم جانبا الى الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأفاد الباحث محمد مهدي شريعتمدار في كلامه إشارات حول المقاومة والقضية الفلسطينية و تأثيره على الأدب الفلسطيني و الشعر العربي بشكل عام في القرن الماضي بسب شرود الشعب الأبي بين المخيمات وفي الدول المجاورة وهم قد كانوا يعانون من مشاكل عديدة و الحزن الذي كان قد أغمرهم بسبب بعدهم عن وطنهم.