المدلل: عملية الشيخ جــراح تؤكد على أن المقاومة مستمرة طالما بقي الاحتلال

العالم - فلسطين

وأكد المدلل في تصريحات لفضائية فلسطين اليوم، أن هذه العملية تأتي تأكيدا على أن المقاومة مستمرة طالما بقي الاحتلال.

وقال: "طالما أن جرائم الاحتلال مستمرة وتدنيسه للمقدسات، فعلى العدو أن يتوقع المزيد من العمليات وتصاعد المقاومة في وجهه".

وشدد المدلل، على أن الشباب الفلسطيني المقاوم لن يُعدم وسائله في اختراق كافة الحواجز والإجراءات الأمنية لتنفيذ العمليات البطولية؛ بالرغم مما تقوم به المنظومة الأمنية الصهيونية التي تحاول حماية جيشه ومستوطنيه.

وأوضح أن شرعية الشعب الفلسطيني هي من خلال البندقية والمقاومة، وأن كل عمليات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني لن تساعد العدو في كي وعي الشعب الفلسطيني، مشدداً على استمرار الشعب الفلسطيني في مقاومته.

وأضاف المدلل: "الرسالة الأولى أن خيار الشعب الفلسطيني هو خيار المقاومة، وأن الحالة الطبيعية مع الاحتلال هو تصعيد حالة المقاومة في الضفة المحتلة التي هي محط الاشتباك الحقيقي معه، مبيناً أن انسحاب الاحتلال من الضفة الغربية هي نهاية الاحتلال؛ لأنها تمثل بعداً عقائدياً واستراتيجياً له".

وتابع: "أبناء شعبنا الفلسطيني استطاعوا أن يقهروا الاحتلال الصهيوني بالتزامن مع ليلة القدر المباركة من خلال الحشود الكبيرة التي أدت الصلوات والاعتكاف بالأقصى، وهو تأكيد على انتماء الشعب الفلسطيني العقائدي بالأقصى.

وحول تهديدات الاحتلال، أكد أن تهديدات الاحتلال ليست جديدة، وخطاب نتنياهو الأخير يؤكد مدى الضعف والهشاشة التي يعانيها كيان الاحتلال، موضحاً أنه يعيش أشد أزماته منذ احتلاله لفلسطين.

وبيّن المدلل، أن المقاومة في تصاعد مستمر فيما أن العدو الصهيوني مُحاصر من قبل قوى المقاومة في كل مكان، بعد وحدة الساحات في ظل الحديث عن وحدة جبهات المقاومة.