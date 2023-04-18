الكرملين يعلق على زيارة الرئيس بوتين إلى منطقة العمليات الخاصة

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وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف،: " كما ترى..الرئيس الآن يزور بشكل مكثف مناطق جديدة، ومن الطبيعي أنه يجري أيضا عمليات تفتيش للمقار، ويتلقى معلومات وتقارير لحظية وآنية حول تقدم العملية العسكرية الخاصة.. وهذا مهم للغاية للقائد الأعلى.. بهذه الطريقة يدير عمله".

وردا على الأنباء الدائرة بأن الزيارة تمت في وقت سابق، أوضح بيسكوف أن الزيارة تمت بالفعل أمس الاثنين: "كان بالأمس هنالك. في الواقع، واستمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع في محوري خيرسون ولوغانسك" منوها بأن الرئيس هنأ وأهدى القادة في محوري خيرسون ولوغانسك نسخ من أيقونة تاريخية بمناسبة عيد الفصح المجيد الذي يتم الاحتفال به على مدار عدة أيام.

وفيما يتعلق بتقييم الرئيس لعمل وسير العمليات في مقر قيادة مجموعة دنبير في محور خيرسون ومقر لوغانسك، أوضح بيسكوف أن هذا من اختصاص وزارة الدفاع، "هذا عمل روتيني للقائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما يتعلق بتقييم حالة القوات، فهذا من اختصاص وزارة الدفاع وإعطاء التقييمات".

وزار بوتين مقر قيادة مجموعة دنيبر في محور خيرسون ومقر فوستوك للحرس الوطني في لوغانسك واستمع إلى التقارير العسكرية.