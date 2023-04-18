الغنوشي: تونس بدون هذا الطرف أو ذاك مشروع حرب أهلية + فيديو

العالم – تونس

وأكدت الحركة في بيان أن عملية اعتقال الغنوشي تمت دون احترام للإجراءات القانونية، وطالبت بإطلاق سراحه، والكف عن التعرض للنشطاء المعارضين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الغنوشي سيبقى على ذمة قضية تتعلق بتصريحات تحريضية.

وجاء قرار الإيقاف على خلفية مقطع فيديو لمحادثة جمعت بين الغنوشي وبين قيادات من جبهة الخلاص المعارضة، اعتبر خلالها أن إبعاد الإسلام السياسي أو اليسار هو مشروع لحرب أهلية.

وقال الغنوشي في هذا الفيديو إن: "تصور تونس بدون هذا الطرف أو ذاك.. تونس بدون نهضة ودون إسلام سياسي ودون يسار وبدون أي مكون من المكونات هو مشروع حرب أهلية، وهذا إجرام بالحقيقة، ولذلك الذين استقبلوا هذا الانقلاب لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين.. بل هم استئصاليين.. بل هم إرهابيين.. بل هم دعاة لحرب أهلية."

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