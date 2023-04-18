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قائد القوة البرية للجيش: قريبا ازاحة الستار عن قدرة جديدة في الجيش

قائد القوة البرية للجيش: قريبا ازاحة الستار عن قدرة جديدة في الجيش
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري، ان القوات البرية للجيش متواجدة في جميع انحاء البلاد وعلى الحدود، مضيفا في القريب العاجل سيتم ازاحة الستار عن قدرات جديدة للجيش.

العالم- ايران

في تصريح ادلى به على هامش العرض العسكري للجيش الايراني بجوار مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني (رض) اليوم الثلاثاء، صرح العميد حيدري، إن القوات البرية، مع التغييرات العميقة التي أحدثتها في السنوات القليلة الماضية في هيكل طبيعتها وهويتها، أصبحت القوة البرية قوة متحركة ومجهزة بأسلحة بأربع ميزات: بعيدة المدى ودقيقة وذكية وموجهة.

وفي إشارة إلى إضافة معدات جديدة إلى القوات البرية، أعلن العميد حيدري عن اضافة ألف و 84 نوعاً من المعدات الجديدة إلى هذه القوة مؤخرا.

واختتم قائد القوة البرية للجيش الايراني قائلا: في المستقبل القريب جدا سنشهد إزاحة الستار عن قدرة جديدة.

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