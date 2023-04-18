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ازاحة الستار عن منظومة 'الشهيد جليلوند' الرادارية + مواصفات

ازاحة الستار عن منظومة 'الشهيد جليلوند' الرادارية + مواصفات
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

ازيح الستار صباح اليوم الثلاثاء عن منظومة "الشهيد جليلوند" الرادارية ، وذلك اثناء العرض العسكري الذي اقيم بمناسبة يوم الجيش الايراني في جنوب طهران.

العالم- ايران

وهذه المنظومة الرادارية قد انضمت الى باقي منظومات قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني وهي منظومة رادارية متوسطة المدى.

وهذا الرادار هو من فئة رادارات "Phase Array" (رادار المصفوفة الطورية، الذي يختلف عن الرادار التقليدي في نوع الهوائي المستخدم والطريقة التي يتم بها مسح الفضاء بشعاع الهوائي) وقد تصميمه لزيادة قدرات قوات الدفاع الجوي في كشف الاهداف الجوية على المدى المتوسط وهو قادر على كشف الاجسام الطائرة الصغيرة ذات المقطع العرضي الضئيل.

وهذا الرادار قادر على كشف الاهداف ورصدها بصورة ثلاثية الابعاد، وقادر على الرد السريع، والعمل على مدار الساعة ، ويستخدم اساليب جديدة لزيادة دقة رصد الزوايا، ومحاسبة ارتفاع الاهداف، والقدرة العالية على الصمود في ارض المعركة، والسرعة في التنقل، كما يتمتع بامكانية ربطه بالشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد، ويستخدم تكنولوجيا "شبه الموصل أو نصف الناقل" ومزود باجهزة الحرب الالكترونية ايضا .

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ازاحة الستار عن منظومة 'الشهيد جليلوند' الرادارية + مواصفات

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