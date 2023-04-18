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قائد الثورة الاسلامية: العدو يسعى الى ايجاد القطبية

قائد الثورة الاسلامية: العدو يسعى الى ايجاد القطبية
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله السيد علي الخامنئي ان ايجاد القطبية هو مايريده العدو ، مؤكدا ان النشاطات الجامعية لاينبغي ان تجعل من المجتمع الجامعي والبلاد قطبين، وينبغي ان تكون مطالب الجامعيين مصحوبة بالواقعية وايجاد الحلول العلمية والعملية .

العالم- ايران

ولدى استقباله مجموعة من الطلبة الجامعيين وناشطي الاتحادات الطلابية عصر اليوم الثلاثاء وبعد الاستماع لمطالبهم قال سماحته ان استراتيجية العدو تهدف الى جعلنا متشائمين، المشاكل في الداخل موجودة فعلا لكنني ارفض مايقال من ان منشأ اليأس والاحباط داخلي، فالمشاكل لاتزرع اليأس في قلوب الشباب الجامعيين المتحمسين، فهؤلاء يدرسون ويكافحون لازالة العقبات والمشاكل.

واضاف سماحته ان كل قانون جيد يمكن ان يكون تطبيقه سيئا ، موضحا ان الخصصة كذلك فلم يكن امامنا حل الا الخصصة لكن انتظاري من الخصصة لم ينجز الا ان اعمالا جدية انجزت في هذا المجال.

يتبع...

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قائد الثورة الاسلامية: العدو يسعى الى ايجاد القطبية