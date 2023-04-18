قائد الثورة الاسلامية: العدو يسعى الى ايجاد القطبية

العالم- ايران

ولدى استقباله مجموعة من الطلبة الجامعيين وناشطي الاتحادات الطلابية عصر اليوم الثلاثاء وبعد الاستماع لمطالبهم قال سماحته ان استراتيجية العدو تهدف الى جعلنا متشائمين، المشاكل في الداخل موجودة فعلا لكنني ارفض مايقال من ان منشأ اليأس والاحباط داخلي، فالمشاكل لاتزرع اليأس في قلوب الشباب الجامعيين المتحمسين، فهؤلاء يدرسون ويكافحون لازالة العقبات والمشاكل.

واضاف سماحته ان كل قانون جيد يمكن ان يكون تطبيقه سيئا ، موضحا ان الخصصة كذلك فلم يكن امامنا حل الا الخصصة لكن انتظاري من الخصصة لم ينجز الا ان اعمالا جدية انجزت في هذا المجال.

يتبع...