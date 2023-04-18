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شاهد..مصرع 21 شخصا إثر نشوب حريق في مستشفى بالعاصمة الصينية

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "بكين ديلي"، الثلاثاء، أن 21 شخصا لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في الجناح الشرقي لمستشفى بالعاصمة الصينية.

العالم - آسيا والباسفيك

وأفادت الصحيفة بأن الحريق نشب حوالي الساعة 12:57 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0457 بتوقيت غرينتش) وجرى إخماده في حوالي الساعة 13:33 مساء، بعدما هرع فريق الطوارئ إلى مكان الحادث في مستشفى "تشانغ فنغ" في بكين.

وأجلت السلطات 71 شخصا في المجمل بعد أعمال الإنقاذ.

وبحلول الساعة السادسة مساء ، كان 21 شخصا قد فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال أحد مستخدمي موقع ويبو الصيني: "هذه مأساة. أستطيع أن أرى الحادث من شرفة منزلي. وقف العديد من الأشخاص على وحدة تبريد الهواء في الظهيرة وقفز بعضهم من فوقها".

يُعد نشوب حرائق في الصين أمرا نادر الحدوث.

ويُجرى التحقيق في سبب اندلاع الحريق.

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