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تونس والجزائر ستساعدان سورية لاستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تونس أبرز محطات الجولة العربية لوزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد من أجل تفعيل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قطيعة دامت لأكثر من عشر سنوات.

العالم - خاص بالعالم

الرئيس قيس سعيد شدد خلال لقاءه الوزير السوري على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات في حين أكد المقداد ان سوريا سترسل سفيرها إلى تونس خلال ايام قليلة.

زيارة وزير الخارجية السوري إلى تونس لثلاثة ايام قوبلت بارتياح عام داخل الأوساط السياسية التونسية واعتبرت تدشينا لمرحلة يلتئم الجرح العربي بعودة سوريا إلى مكانتها الاقليمية الطبيعية.

فيما تستأنف سوريا علاقاتها الطبيعية مع اغلب العواصم العربية، قال محللون ان موازين القوى داخل الجامعة العربية ستمكن تونس بالإضافة إلى الجزائر من لعب دور تمهيدي لتجاوز الخلافات واستعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية.

حراك دبلوماسي تونسي سيلقي بتأثيراته على أكثر من صعيد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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