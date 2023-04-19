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اكتشاف أنواع من المحار وشقائق النعمان تستوطن النفايات البلاستيكية

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

القمامة الكبرى في المحيط الهادئ، كميات كبيرة من النفايات البلاستيكية بينها زجاجات وشبكات صيد تطفو فوق سطح المحيط، علماء متخصصون في البيئة اكتشفوا مؤخرا  أنواعاً من المحار وشقائق النعمان الساحلية تعيش وتتكاثر بكميات كبيرة في هذه  النفايات العائمة على سطح مياه المحيط.

العالم - خاص بالعالم

وبينوا في دراسة لهم أنهم عثروا على سبعة وثلاثين نوعاً من اللافقاريات التي تنمو في المناطق الساحلية معظمها متأت من دول تقع على الجانب الآخر من المحيط، كاليابان مثلاً.

وقالت معدة الدراسة الرئيسية لينسي هارام:"'توصلنا إلى أن الأنواع الساحلية تُرصد بشكل شائع على النفايات البلاستيكية نفسها تماما كالأنواع البحرية المحلية، وهو مؤشر إلى أن هاتين المجموعتين تتفاعلان مع بعضهما".

ولفت الباحثون إلى أنّ الكائنات يمكن أن تنتشر بسرعة من خلال تلقيها الغذاء من طبقات تشكّلها البكتيريا والطحالب فوق البلاستيك العائم مؤكدين أنه يتعيّن عليهم حالياَ التحقق من كيفية تأقلم الكائنات الجديدة مع السلسلة الغذائية للمحيطات ومحذرين من أنّ تدفق الأنواع الساحلية الغازية قد ينذر بتغيرات بيئية كبيرة في البيئة البحرية.

وقال جيمس كارلتون استاذ العلوم البحرية:"قد تشمل التفاعلات بين الأنواع الساحلية والأنواع البحرية التنافس على الطعام والمساحة والافتراس يتوجب إجراء مزيد من البحث لفهم ما إذا كانت آثار بروز الأنواع الجديدة إيجابية أم سلبية".

وحذرت دراسات سابقة من أنّه في حال استمر إنتاج النفايات وإدارتها كما هو راهن، فسيُسجل وجود اثني عشر مليار طن من النفايات البلاستيكية تطفو في المحيط أو في البيئة الطبيعية بحلول عام 2050.

هذا فيما تعهّد وزراء الطاقة والبيئة في مجموعة السبع خلال محادثاتهم في اليابان منذ أيام بخفض أي تلوّث بلاستيكي جديد إلى الصفر بحلول العام 2040.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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