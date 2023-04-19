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وثائقی ترانيم العودة ( الجزء الثالث )

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

ه‍ذه الوثائقية .. هي حكاية جلسات الامام الخامنئي مع الشعراء العرب حول قضية فلسطين.

العالم - الوثائقيات

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