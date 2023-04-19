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فيديوغرافيك.. استمرار الاشتباكات في السودان

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

تستمر الاشتباكات في محيط القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم وسط أصوات انفجارات قوية في المكان، وذلك رغم الهدنة المعلنة.

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