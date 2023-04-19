رئيسي وسلطان عمان يبحثان وحدة الصف الاسلامي ضد الاعتداءات الإسرائيلية

العالم- ايران

وفي هذا الاتصال مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ظهر الأربعاء، تقدم رئيسي بالتهاني والتبريكات للسلطان هيثم ولشعب عمان بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، وأشار إلى العلاقات المميزة لايران مع سلطنة عمان واهميتها بالنسبة لطهران .

من جانبه اعرب سلطان عمان عن ارتياحه لمستوى العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشدد على تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، مستنكرا اجراءات الكيان الصهيوني في تدنيس المسجد الاقصى وقال: نحن نؤكد دوما مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية حتى استيفاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.