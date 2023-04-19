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رئيسي وسلطان عمان يبحثان وحدة الصف الاسلامي ضد الاعتداءات الإسرائيلية

رئيسي وسلطان عمان يبحثان وحدة الصف الاسلامي ضد الاعتداءات الإسرائيلية
الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

في اتصال هاتفي مع سلطان عمان أدان رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي اعتداءات الكيان الصهيوني والجرائم الهمجية لهذا الكيان ضد الصائمين الفلسطينيين العزل، وقال ان التعاون والتنسيق بين جميع الدول الإسلامية سيكون مؤثرا لردع عدوان الاحتلال وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

العالم- ايران

وفي هذا الاتصال مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد ظهر الأربعاء، تقدم رئيسي بالتهاني والتبريكات للسلطان هيثم ولشعب عمان بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، وأشار إلى العلاقات المميزة لايران مع سلطنة عمان واهميتها بالنسبة لطهران .

من جانبه اعرب سلطان عمان عن ارتياحه لمستوى العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشدد على تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، مستنكرا اجراءات الكيان الصهيوني في تدنيس المسجد الاقصى وقال: نحن نؤكد دوما مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية حتى استيفاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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رئيسي وسلطان عمان يبحثان وحدة الصف الاسلامي ضد الاعتداءات الإسرائيلية

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