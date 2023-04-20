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بعد انهيار هدنتين الصراع السوداني وتبدد آمال الحل.. الجيش يتسلح بالمسيّرات قدرة الردع الايرانية

بعد انهيار هدنتين الصراع السوداني وتبدد آمال الحل.. الجيش يتسلح بالمسيّرات قدرة الردع الايرانية
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول تجدد المعارك بين قوات الدعم السريع والجيش في السودان لليوم السادس على التوالي، بعد ساعات من الإعلان عن هدنة ثانية بين الطرفين.

العالم - بانوراما

وتبادل كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حميدتي الاتهامات والتهديدات.

فيما ينتظر السودانيون مساعي مشتركة بين الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لوقف النار واستئناف المفاوضات.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تسليم وزارة الدفاع الإيرانية مئتي طائرة مسيرة من أنواع مختلفة لقوات الجيش في عدد من مناطق البلاد.

وتم تصنيع المسيرات بخبرات محلية، وتتمتع بقدرات قتالية عالية، وتؤدي مهام متعددة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. بعد انهيار هدنتين الصراع السوداني وتبدد آمال الحل.. الجيش يتسلح بالمسيّرات قدرة الردع الايرانية

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