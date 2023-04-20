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مقاومون يطلقون النار تجاه حافلة للمستوطنين جنوب نابلس

مقاومون يطلقون النار تجاه حافلة للمستوطنين جنوب نابلس
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

أطلق مقاومون النار -مساء الأربعاء- تجاه حافلة للمستوطنين قرب حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة وأصابوها بأضرار.

العالم - فلسطين

وأفاد موقع "0404" العبري أن مستوطنًا يقود حافلة أفاد بإطلاق النار عليه أثناء مروره قرب حاجز زعترة.

وإثر البلاغ شرعت قوات جيش الاحتلال بعملية مسح وتحقيق بعدما تأكد إصابة الحافلة بالرصاص.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن حافلة للمستوطنين كانت تسير بين مستوطنتي "تفوح" و"ميجداليم" جنوبي نابلس وعلى مقربة من حاجز زعترة تعرضت لإطلاق نار، وفق ترجمة صفا.

وأشارت القناة إلى أن قوات معززة من جيش الاحتلال بتفتيش المنطقة بحثاً عن المنفذين.

وأكد الإعلام العبري أن العملية لم يسفر عنها إصابات في صفوف المستوطنين.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "كتيبة الفجر" عملية إطلاق النار نحو حافلة المستوطنين قرب حاجز زعترة.

وقالت: إن العملية جاءت ردًّا على اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى والمرابطين.

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