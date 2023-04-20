بالفيديو.. اشتباكات مسلحة خلال اقتحام المحتلين بلدة في جنوب نابلس

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة فلسطين اليوم نقلا عن مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا وابلاً من الرصاص باتجاه القوات المقتحمة المعززة الجيبات العسكرية بقرب جبل العرمة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مواطنين تصدوا لعملية الاقتحام في القاء الحجارة صوب الآليات، مضيفة أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش وخراب في منازل المواطنين، بعد مداهمتها.

وأوضحت أن القوات احتجزت أفراد من المواطنين داخل الغرف.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار في وقت سابق اليوم، صوب حافلة للمستوطنين قرب حاجز زعترة بنابلس، حيث أغلقت بعدها القوات الحاجز.

وتبنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "كتيبة الفجر" عملية إطلاق النار نحو حافلة مستوطنين قرب حاجز زعترة، مؤكدًا أنها جاءت رداً على اعتداءات الاحتلال بحق الأقصى والمرابطين.

وتم رصد 13 عملًا مقاوما بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، خلال الـ 24 ساعة الماضي، من بينها أربع عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وإعطاب آلية عسكرية، واندلاع مواجهات، وفق بيان صادر عن مركز المعلومات الفلسطيني "معطى".