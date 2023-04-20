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نقل الشيخ خضر عدنان لمشفى غير معلوم نتيجة تدهور وضعه الصحي

نقل الشيخ خضر عدنان لمشفى غير معلوم نتيجة تدهور وضعه الصحي
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكدت عائلة الشيخ خضر عدنان أنها تلقت معلومات بنقل الشيخ خضر إلى مشفى غير معلوم نتيجة تدهور وضعه الصحي بشكل خطير.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة "فلسطين اليوم" كانت زوجة الشيخ الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الـ74 يوم على التوالي، أن الشيخ خضر عدنان مصمم على استكمال معركته حتى الحرية مهما كان الثمن.

كما أكدت زوجة الشيخ عدنان خلال تصريحات صحفية، أن الوضع الصحي للشيخ خضر صعب جدًا وهو يتقيأ باستمرار وقد أوصاني في حال الشهادة، مشددة على أن الاحتلال يعمل اليوم على الاستفراد بالشيخ خضر عدنان في ظل غياب الحاضنة المطلوبة.

وقالت:" إن محاولات الاستفراد بالشيخ خضر عدنان والنيل من عزيمته من قبل الاحتلال تحول حتى دون متابعة دقيقة لوضعه الصحي"، مؤكدة أن الاحتلال لا يمكن أن يرضخ إلا بالقوة وإلا إذا ضغطنا عليه وهي معركة كسر عظم بين الأسير وإدارة السجون.

ويواصل الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، يوم الأربعاء، الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم ال74 وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة، واتهامات عائلته للصليب الأحمر بالتقصير في التحرك للدفاع عن الشيخ خضر عدنان.

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نقل الشيخ خضر عدنان لمشفى غير معلوم نتيجة تدهور وضعه الصحي

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