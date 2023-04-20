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قاضي تحقيق تونسي يأمر بسجن زعيم حزب النهضة المعارض

قاضي تحقيق تونسي يأمر بسجن زعيم حزب النهضة المعارض
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر خبرية أن قاضي تحقيق تونسي أمر بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي.

العالم- تونس

ونقلت وكالة رويترز عن المحامية منية بوعلي قولها ان قاضي تحقيق تونسي أمر بسجن الغنوشي، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد ساعات من التحقيق معه.

هذا و أوقفت الشرطة التونسية رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي،الاثنين الماضي، بعد مداهمة منزله، إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على خليفة إدلائه بتصريحات لم يكشف عن فحواها.

وقال مصدر مسؤول من وزارة الداخلية، لوكالة الأنباء التونسية "وات"، إن "فرقة أمنية أوقفت الغنوشي إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

وأفاد المصدر ذاته بأن "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل الغنوشي وحجز كل ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب". وأضاف أن "الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه".

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