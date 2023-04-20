السودان.. خروج عدد کبير من المستشفيات عن الخدمة

العالم - مراسلون

تسعة وثلاثون مستشفی في الخرطوم خرجت عن الخدمة بسبب قصف عدد كبير منها، والبقية التي تعمل، في طريقها للخروج اذ تنقصها المعينات الطبية وكذا الكوادر مع ازدياد عدد المصابين يوما بعد يوم اثر المعارك المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال المدير الطبي بمستشفی احمد قاسم، محمد مصطفی:"المستشفی حالياً شبه خالية من المرضی باستثناء المرضی الراقدين في قسم العناية المرکزة والذين لاتسمح لهم حالتهم بترک المستشفی، والمستشفی تعاني من نقص اکسيجين وبعض الکوادر والادوية".

هرع المواطنون صباحاً مع إعلان الهدنة الهشة نحو المخابز والبقالات والصيدليات لشراء حاجياتهم الضرورية، وعلی درب المعاناة انقطاع تام في الكهرباء والمياه.

وقال مواطن سوداني:"الحقيقة، المصيبة کبيرة، فتنة کبيرة نسأل الله ان يصرفها عن البلد ويحقق لنا الامن والاستقرار".

هدنة ثانية اعلنها البرهان لمدة اربع وعشرين ساعة اخری وافق عليها حميدتي لكن وللمرة الثالثة تنقض الهدنة وكل يلقي باللائمة علی الاخر.

رغم الهدنة الهشة، الا ان المواطنين حاولوا شراء حاجياتهم ليواجهوا شح الموارد اما ما بعد الهدنة فالحديث غايب.

فالقصف استمر علی أشده باستخدام الاسلحة الثقيلة والطائرات الحربية في محيط القيادة العامة للجيش السوداني ومطار الخرطوم والقصر الرئاسي، حالة اقل ما توصف بالكارثة ضحيتها الاولی المواطن السوداني.