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"روبرت كيندي" يعلن خوضه رسميا في سباق الانتخابات الرئاسية 2024 بأمريكا

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن روبرت كيندي جونيور بشكل رسمي عن ترشحه للرئاسة والمنافسة على مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2024 في بوسطن، ويبدو أنه يحظى بالفعل بدعم كبير من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم للرئيس جو بايدن في عام 2020.

العالم - الأميركيتان

وفي استطلاع أجرته USA Today / Suffolk University، قال 14% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع والذين دعموا الرئيس بايدن في عام 2020 إنهم سيدعمون كيندي في عام 2024.

وبلغ دعم بايدن بين ناخبيه انتخابات 2020 الرئاسية 67%، وفقا للاستطلاع.

وبالإضافة إلى ذلك قال 5% من الناخبين إنهم سيدعمون الكاتبة.ماريان ويليامسون و13% لم يقرروا بعد.

ووفقا للاستطلاع، تلقى كيندي - ابن شقيق الرئيس السابق كيندي وابن السيناتور الراحل روبرت كيندي - دعما من "المحافظين الذين حددوا أنفسهم والناخبين الأصغر سنا وأولئك الذين ليس لديهم شهادة جامعية".

كما حصل على دعم بين 335 من المستجيبين الذين لا يوافقون على وظيفة بايدن في البيت الأبيض و35% الذين قالوا إن سياساته كانت "ليبرالية للغاية".

وأصبح كيندي شخصية مثيرة للجدل في السنوات الأخيرة بسبب الترويج لادعاءات تربط بشكل خاطئ بين اللقاحات ومرض التوحد والحملة ضد لقاحات كوفيد-19، كما أسس منظمة الدفاع عن صحة الأطفال المضادة للقاحات.

وتسببت مواقف كيندي، في بعض الأحيان، في استنكار عائلته لآرائه، بما في ذلك دعمه للإفراج عن الرجل الذي اغتال والده في عام 1968.

وبهذا الإعلان ينضم كيندي إلى مجال متنام من الطامحين في 2024.

وبالإضافة إلى ماريان ويليامسون وبايدن اللذين لم يعلنا بعد رسميا عن حملتهما الانتخابية، يبرز من الجمهوريين الرئيس السابق ترامب، وحاكم ساوث كارولينا السابق نيكي هالي، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، ورجل الأعمال التكنولوجي فيفيك راماسوامي.

كما أطلق السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت لجنة استكشافية، بينما يفكر حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس ونائب الرئيس السابق مايك بنس أيضا في الترشح للبيت الأبيض.

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"روبرت كيندي" يعلن خوضه رسميا في سباق الانتخابات الرئاسية 2024 بأمريكا

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