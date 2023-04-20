الجمعة أوالسبت..متى سيكون أول أيام الفطر 2023؟

العالم - العالم الإسلامي

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 "يوم الرؤية".

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 - 35 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً يوم غدا الجمعة (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة .

أساسا على ذلك، تتحرى غالبية البلدان الإسلامية اليوم الخميس هلال شهر شوال، حيث لا تزال التوقعات الفلكية متضاربة بشأن تحديد موعد أول أيام عيد الفطر.

ومن جانب آخر ،وبحسب مركز الفلك الدولي،أعلنت عدد من الدول والجاليات الإسلامية، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم السبت المقبل 22 ابريل/ نيسان.

وبحسب المركز الفلكي الدولي، فقد أعلنت أندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.

كما أفادت الجهات التي تمثل المسلمين في أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان، بأن موعد أول أيام عيد الفطر السبت.

من جهتها، أعلنت تركيا أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكثر تفصيلا ،كان مركز الفلك الدولي، يوم الأربعاء، قد أعاد التأكيد على أن رؤية هلال شهر شوال “بالتقويم الهجري”، الخميس، غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي، وذلك في بيان يأتي عقب الجدل الحاصل حول الأمر.

وأوضح مركز الفلك في بيان وقعه 25 خبيرا في نشره على موقعه الرسمي: "لا يخفى على أحد اللغط الحاصل حالياً في الحديث عن رؤية هلال العيد مساء يوم الخميس القادم 20 إبريل 2023م، ما بين مؤكد بأنه سيرى ويكون العيد يوم الجمعة وآخر يؤكد أن الهلال لن يرى. وليس الهدف من هذا التصريح تحديد اليوم المتوقع لعيد الفطر إذ أنه مرتبط بعوامل متعددة ما بين فقهي وعلمي، إنما غاية هذا التصريح هو بيان بعض الحقائق العلمية المتعلقة بمسألة رؤية الهلال".

وبين المركز في بيانه: "جميع المعايير، قديمها وحديثها، تبيّن أن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من العالم العربي. فهذا التوقع ليس رأياً لشخص أو جهة، بل هو إجماع من قبل متخصصين أشبعوا هذه المسألة بحثاً، ونشروا فيها أبحاثاً في دوريات علمية محكمة".

وأضاف: "ممن ذكر أسماؤهم رؤساء للجان علمية في الاتحاد الفلكي الدولي، ومنهم مدراء لمراصد أحدهم هو واحد من أعظم مراصد العالم، ألا وهو مرصد غرينتش! وقد بنى هؤلاء المختصون الكبار أبحاثهم ومعاييرهم على أرشيف كبير من رصد الأهلة، يمتد من العام 1859م وحتى العام 2023م".

وزاد المرصد في بيانه: "لننظر إلى وضع الهلال يوم الخميس 20 إبريل في بعض المدن العربية والإسلامية عند غروب الشمس: في جاكرتا يبعد القمر حينها عن الشمس 2.7 درجة “وحد “دانغون” المتفق عليه عالمياً هو 6 درجات”. وفي أبو ظبي يبعد عن الشمس 4.7 درجة. وفي مكة المكرمة يبعد عن الشمس 5.1 درجة. وفي القدس يبعد القمر عن الشمس 5.4 درجة. وفي القاهرة يبعد القمر عن الشمس 5.5 درجة. وفي داكار "السينغال" يبعد القمر عن الشمس 8.0 درجات، ويمكن أن يرى بالأجهزة".