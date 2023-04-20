كريستيانو رونالدو يواجه عقوبة في ديربي السعودية!

العالم - رياضة

وكان الهلال قد لعب ضد النصر في ديربي الرياض، مساء الثلاثاء الماضي وانتهت المواجهة بفوز الزعيم بهدفين دون رد، وشهدت الدقائق ما بعد المباراة أحداث مثيرة.

ورفع الزعيم رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 4 نقاط عن العالمي، صاحب المركز الثاني.

حيث قام رونالدو لاعب ريال مدريد السابق، بتوجيه الإهانات إلى جماهير الهلال الحاضرة في المدرجات، التي رددت اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أثناء خروجه من أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

وقامت أستاذة القانون الدولي نوف بنت أحمد بالتقدم بـ"عريضة" إلى النيابة العامة، وذلك من أجل ترحيل رونالدو من السعودية، بسبب ما وصفته بـ"الفعل الفاضح".

لكن القانوني الرياضي أيمن الرفاعي، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا، نفى إمكانية تحويل اللاعب إلى النيابة العامة.

وكشف عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، عن أن حركة كريستيانو رونالدو "المشينة"، إذا ثبتت التهمة فيها، تدخل ضمن نطاق لجنة الانضباط والأخلاق، وفقًا لأحكام المادة "٤٨"، لأنها وقعت في مسابقة رياضية معتمدة باتحاد الكرة وداخل الملعب.

وأكد رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق، على أن حركة رونالدو ليست ضمن اختصاص النيابة العامة، والتي سترفض العريضة، بشكل رسمي.

وأوضح الرفاعي نوع العقوبة المتوقعة ضد رونالدو، وأشار إلى أنها ستكون "الإيقاف" لمدة مباراتين، مع غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال سعودي.