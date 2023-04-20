الغنوشي يعتبر اعتقاله والقيادات والمسؤولين الآخرين استهدافا سياسيا

العالم - خاص بالعالم

القضاء التونسي يقرر إيداع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي السجن عقب ثلاثة أيام من الايقاف والاستنطاق لساعات طويلة على خلفية تصريح معارض ادلى به في ذكرى تأسيس جبهة الخلاص تم تكييفه تآمرا على أمن الدولة بما يمكن أن تصل عقوبته حد الإعدام حسب هيئة الدفاع عنه.

بطاقات الإيداع بالسجن شملت أيضا يوسف النوري واحمد المشرقي بحالة إيقاف وأربعة متهمين آخرين بينهم وزير الخارجية الاسبق رفيق عبد السلام في حالة فرار.. اعتقالات اعتبرها الغنوشي في تسجيل نشر على صفحته الرسمية استهدافا سياسيا لا غير.

بيانات متتالية صدرت عن جهات رسمية وسياسية دولية بينها الخارجية الأمريكية والرئاسة التركية وشخصيات حزبية جزائرية مغربية عبرت عن رفضها إيداع راشد الغنوشي السجن.

الخارجية التونسية ردت بالدعوة إلى الكف عن التدخل في الشأن الداخلي لتونس،

فيما طالبت قيادات حزبية مساندة لقيس سعيد بالمحاكمة العادلة للغنوشي، معتبرة تصريحه مدعاة للفتنة.

مرحلة دقيقة يمر بها الوضع العام في تونس خاصة في جانب الحقوق والحريات.