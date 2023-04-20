الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تعتقل عضو بداعش كان يخطط لهجوم إرهابى

روسيا تعتقل عضو بداعش كان يخطط لهجوم إرهابى
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة أحد مناصري تنظيم "داعش" الإرهابي في إقليم ستافروبول، حيث كان يخطط لهجوم إرهابي في منشأة مزدحمة.

العالم - روسيا

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد تم اعتقال الإرهابي في مدينة مينيرالنيه فودي، جنوبي البلاد، حيث تم العثور على عناصر صنع عبوة ناسفة ووسائل اتصال سرية مع وكلاء للإرهابيين ومصادرتها.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: "أوقف الجهاز على أراضي إقليم ستافروبول الأنشطة غير القانونية لمواطن روسي من أنصار منظمة داعش الإرهابية الدولية، الذين خططوا، بناء على تعليمات من مواطنين أجانب، لارتكاب عمل إرهابي في أحد المرافئ الجماعية".

وكان المشتبه به قد اعتقل في 20 أبريل، في مدينة مينيرالينيه فودي، بينما كان يستعد لارتكاب الجريمة.

روابط ذات صلة

'تحذير مرعب' من بوتين للغرب بشأن أوكرانيا

قرار روسي حازم.. بصدد طرد دبلوماسيين غربيين متورطين بأنشطة تخريبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العيد في القدس..باحات المسجد الأقصى المبارك تتزين بتكبيرات العيد+ فيديو

الأجندة الثنائية لعام 2023 على طاولة المناقشات بين روسيا والصين

روسيا تعتقل عضو بداعش كان يخطط لهجوم إرهابى

الأمم المتحدة: آلاف السودانيين فروا الى تشاد بسبب المعارك

العراق.. بيان مشترك من الداخلية والصحة حول موت كمبش

شاهد..مواجهات متواصلة في بلدة بيتا جنوب نابلس تخلف إصابات بين الفلسطينيين