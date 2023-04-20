واشنطن: سوريا لا تستحق العودة إلى الجامعة العربية

العالم-الامريكيتان

وأضاف: "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادة قبولها في جامعة الدول العربية في هذا الوقت".

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع دمشق في غياب "تقدم حقيقي" نحو حل الأزمة في البلاد.

وصرح بأن الولايات المتحدة تؤكد للشركاء الإقليميين المنخرطين مع الحكومة السورية أن مشاركتهم يجب أن تركز على تحسين الظروف الإنسانية في البلاد.

جدير بالذكر أن وزراء خارجية ست دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، اجتمعوا في جدة لمناقشة إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق عضويتها في عام 2011.