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مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني... هذا ما بحثاه

مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني... هذا ما بحثاه
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

العالم-إيران

وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر.

كما جرى خلال الاتصال بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع الصين، حسبما ذكرته وكالة "واس".

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن أمير عبد اللهيان قدم تقييما إيجابيا حول الاجتماع الأخير للوزيري الخارجية وكذلك تبادل الوفود الفنية بين البلدين.

وأضاف أمير عبد اللهيان "زملائي في وزارة الخارجية ووفدنا الفني في الرياض وجدة يحاولون إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج".

كما صرح بأن نتائج زيارة الوفد الفني السعودي إلى طهران ومشهد، كانت ناجحة.

وأعرب الدبلوماسي الإيراني عن أمله بعقد لقاء وزراء خارجية البلدين في الرياض وطهران قريبا.

وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة ستقدم التسهيلات اللازمة للحجاج الإيرانيين ولإعادة فتح السفارة والقنصلية العامة لإيران في الرياض وجدة.

هذا، وأكد وزيرا خارجية البلدين أن سير عمل الوفود الفنية للبلدين إيجابية وبناءة وأن الأجواء تتجه نحو مزيد من التعاون.

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مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني... هذا ما بحثاه

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