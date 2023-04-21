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ما وراء اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في دمشق؟

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

تغيب فرحه استقبال عيد الفطر السعيد لهذا العام عن وجوه السوريين مع ارتفاع الأسعار، وضيق العيش الذي تسبب به الحصار والعقوبات الغربية.


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شاهد بالفيديو.. ما وراء اختفاء مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في دمشق؟