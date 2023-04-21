الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الاسد يهنئ قوات سوريا المسلحة بحلول عيد الفطر السعيد

الرئيس الاسد يهنئ قوات سوريا المسلحة بحلول عيد الفطر السعيد
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

هنأ الرئيس السوري بشار الأسد صباح اليوم الجمعة، القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

العالم - سوريا

وجاء في موقع وزارة الاعلام السورية قولها ان "الرئيس السوري الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة – رئيس الجمهورية، هنأ القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد".

واضاف المصدر نقلا عن وزارة الدفاع السورية قولها على صفحتها في فيس بوك، أن السيد الرئيس تقدم بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى رجال جيشنا الميامين وأبناء قواتنا المسلحة الباسلة بأحرّ التهاني القلبية متمنياً لهم التوفيق والنجاح الدائمين ولأسرهم الكريمة المعطاءة دوام الصحة والسعادة والخير، سائلاً الله جلّ وعلا أن يعيده على وطننا الغالي وشعبنا الأبي بالخير واليمن والبركات وأن يتغمّد شهداءنا البررة بعظيم الرحمة والمغفرة وأن يمنّ على جرحانا الأبطال بالشفاء، وبالنصر المؤزر القريب لسورية الحبيبة لتبقى موطن الأمن والأمان ومنارة الكرامة والإباء.

روابط ذات صلة

استياء أميركي من عودة العلاقات العربية مع سوريا

هل رفعت الامم المتحدة 'الفيتو' عن لقاء الاسد؟

بشار الأسد في زيارة رسمية للإمارات استثنائية بكل شيء

شاهد.. الأسد يعرف ان اردوغان يلعب علی الحبال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لليوم الثاني.. اطلاق نار وقطع الطريق في منطقة خلدة جنوب بيروت

حالة من الترقب تسود الملف الرئاسي قبيل عيد الفطر بعد حفلة النفاق الفرنسية

الرئيس الاسد يهنئ قوات سوريا المسلحة بحلول عيد الفطر السعيد

120 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة العيد في الأقصى

جلسة للكونغرس تكشف عن صفقة كبرى بإدارة أمريكية في سوريا

البرهان: عازمون على مواصلة الانتقال نحو الحكم المدني في السودان