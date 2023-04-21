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مراسل العام يكشف ما يدور بالخرطوم في اول ايام العيد

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

اكد مراسل العالم في الخرطوم، ان اصوات الرصاص ودوي الانفجارات العنيفة مازالت تسمع رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ من قبل قوات الدعم السريع، وان السودانيين خرجوا لصلاة العيد وعادوا بسرعة الى منازلهم وسط ترقب وحذر.

وقال مراسلنا، ان الاشتباكات مازالت متواصلة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تدور اشتباكات عنيفة في محيط القصر الرئاسي وكذلك اشتباكات عنيفة في محيط مقر القيادة العامة للجيش في جنوب الخرطوم.

واوضح، انه تم استخدام الاسلحة الثقيلة في اول يوم لعيد الفطر المبارك، وان الهدنة اعلنت عنها قوات الدعم السريع لكنها من طرف واحد فيما الجيش السوداني حتى الآن لم يستجب ولم يدل بأي افادة فيما يتعلق بهذه الهدنة والنتيجة مازال الضرب متواصل حتى هذه اللحظة، ما يعني ان الهدنة قتلت في مهدها، مؤكداً ان قوات الدعم السريع سترد على هذه الضربات التي تأتيها رغم اعلانها الهدنة من طرف واحد.

وكان رئيس مجلس السيادة، وقائد الجيش في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، قد اكد أن القوات المسلحة عازمة على مواصلة الانتقال للحكم المدني في البلاد.

وفي خطاب وجهه للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر، قال البرهان إن الخراب والدمار وأصوات الرصاص لم تترك مكانا للفرح الذي يستحقه السودانيون، مضيفا أن البلاد ستتجاوز هذه المحنة بالحكمة والقوة، وسيخرج منها الشعب أكثر وحدة وقوة وتماسكا.

وجاء خطاب البرهان في وقت تشهد فيه العاصمة الخرطوم معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أول أيام عيد الفطر.

وتركزت الاشتباكات في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، ومختلفة المناطق في العاصمة، إضافة لمنطقتي الكافوري وصالحة في أم درمان.

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شاهد بالفيديو.. مراسل العام يكشف ما يدور بالخرطوم في اول ايام العيد

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