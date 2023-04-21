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حميميم: مسلحو إدلب يستعدون لاستفزاز يتهمون به القوات السورية والروسية

حميميم: مسلحو إدلب يستعدون لاستفزاز يتهمون به القوات السورية والروسية
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا، ان مسلحي مدينة إدلب يستعدون للقيام باستفزاز يتهمون به القوات السورية والروسية.

العالم - سوريا

واوضح الزميل حسام زيدان نقلا عن وكالة "نوفوستي"، ان نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا "أوليغ غورينوف"، أعلن بأن مسلحي مدينة إدلب يستعدون لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية.

وقال غورينوف في مؤتمر صحفي: "وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة من أهالي البلدات في منطقة وقف التصعيد بإدلب، يستعد قادة مجموعات مسلحة في بلدة دير سنبل (26 كم جنوب مدينة إدلب) لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية".

وكشف عن تسجيل 5 حالات قصف من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، و"الحزب الإسلامي التركساني" في منطقة إدلب لوقف التصعيد.

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حميميم: مسلحو إدلب يستعدون لاستفزاز يتهمون به القوات السورية والروسية

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