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مدير القنوات الموجهة إلى الخارج يشرف على مجريات مسابقة إن للمتقين مفازا

مدير القنوات الموجهة إلى الخارج يشرف على مجريات مسابقة إن للمتقين مفازا
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

اقيمت قناة الكوثر الفضائية مساء امس الخميس مسابقة (إن للمتقين مفازا) وقد شارك الدكتور احمد نوروزي الذي يشغل منصب "مدير القنوات الموجهة إلى الخارج" في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية،مجريات الحلقة الأخيرة من هذه المسابقة الدولية .

العالم _ إيران

وقد قام الدكتوراحمد نوروزي ،بجولة في القناة الكوثر الفضائية واطلع من خلالها على أبرز المشاركات والفعاليات لمسابقة (إن للمتقين مفازاً) الدولية لتلاوة القرآن الكريم بنسختها الـ16،كما إلتقى عددا من الحكام في المسابقة وبحث معهم آخرالتطورات لهذه المسابقة.

وقال مدير القنوات الموجهة إلى الخارج في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن إحدى نقاط التحول في التاريخ المسابقات الدولية لتلاوة القرآن الكريم هي مسابقة (إن للمتقين مفازا) كونها هي الأولى التي تنظم فعالياتها عبر الإنترنت.

كما اقترح الدكتوراحمد نوروزي، بان يشاركوا كل الفائزين، لجميع الدورات الـ 16 من مسابقة (إن للمتقين مفازا) الدولية لتلاوة القرآن الكريم لكي يتعين الفائز على جميع الدورات.

هذا وقد تصدر المتسابق من افغانستان مرتضی نثار احمد رحماني الفائزين في التلاوة بحصوله على المركز الأول، فيما حصل المتسابق العراقي محمد زليف عطيه على المركز الثاني كما فازالمتسابق الايراني مجتبي هرندي زاده على المركز الثالث فيما أحرز المتسابق من لبنان سعد محي الدين فريجه على المركز الرابع و حصل المتسابق من مصر إبراهيم إسماعيل على المركز الخامس في هذه الدورة من المسابقات الدولية لتلاوة القرآن الكريم.

وتكونت لجنة المحكمين في النسخة الـ 16 من مسابقة (إن للمتقين مفازا) بحضور 20 محكما من أبرز أساتذة القرآن الكريم من 8 دول ضمن خمس لجان تحكيمية يقيمون تلاوات المتسابقين.

يذكر ان قبل 16 سنة انطلقت مسابقة (إن للمتقين مفازاً) الدولية لتلاوة القرآن الكريم عبر قناة الكوثر الفضائية لجميع الفئات العمرية والموجهة لكل أفراد الأسرة بهدف نشر القرآن على اوسع نطاق وبخطة برامجية شديدة التميز أتت ثمارها عاما بعد عام ليمتد جمهورالمسابقة إلى كل أنحاء الوطن العربى والإسلامي.

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