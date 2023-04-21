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قائد عسكري: إيران وصلت مرحلة النضج الكامل بإنتاج الأنظمة الفرعية للطائرات المُسيَّرة

قائد عسكري: إيران وصلت مرحلة النضج الكامل بإنتاج الأنظمة الفرعية للطائرات المُسيَّرة
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير العام لمنظمة صناعة الطيران بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير أفشين خواجه فرد عن نجاح هذه المنظمة في الإنتاج الكامل للأنظمة الفرعية للطائرات بدون طيار وقال إن الطائرات بدون طيار المنتجة خفيفة ولديها القدرة على الطيران تلقائيا.

العالم _ إيران

واشار العميد أمير خواجه فرد في تصريح له اليوم الجمعة إلى انضمام طائرات بدون طيار جديدة إلى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم امس الخميس وقال إنه يتم تحديث الطائرات بدون طيار يومًا بعد يوم وإن جميع الطائرات بدون طيار التي دخلت يوم امس الخميس إلى الخدمة في الجيش الإيراني تم إنتاجها في وزارة الدفاع بتصميم شركات التصميم القائمة على المعرفة.

وأعلن العميد أمير خواجه فرد عن إنجاز إيران لقدرات الطيران الآلي Auto Pilot في الطائرات بدون طيار وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية لديها القدرة على اختراق عمق العدو بمدى عالٍ جدًا في ظل امتلاكها تقنية قدرات الطيران الآلي.

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قائد عسكري: إيران وصلت مرحلة النضج الكامل بإنتاج الأنظمة الفرعية للطائرات المُسيَّرة