حداد عادل: لقد رأينا تحركا إيجابيا في العلاقات مع دول الجوار بينها السعودية

العالم _ إيران

جاء ذلك في الكلمة التي القاها أول اجتماع عقده أعضاء هذا المجلس في شتى ارجاء الجمهورية الاسلامية الايرانية، معتبرا المفاوضات التي جرت بين كل من ايران والسعودية بأنها تسير نحو التقدم حيث شهد الجميع نتائجها الايجابية في العلاقات مع دول المنطقة.

وشدد " حداد عادل " على أن التطورات التي تشهدها سوريا في الوقت الحاضر لها صلة بهذه المفاوضات، مشيرا الى أن الدول العربية التي كانت تقف قبل 10 أعوام خلف أميركا وتعمل لاسقاط الرئيس السوري، هاهي الآن تبادر الى فتح سفاراتها في دمشق وعودة سوريا الى الجامعة العربية.

وأشار الى الانجاز الذي حققته ايران الاسلامية على الصعيد الدولي وأكد أن الجميع شاهدوا اصدار محكمة لاهاي حكمها لصالح الشعب الايراني في مشكلة قانونية مع أميركا دامت 7 أعوام.

وتطرق الى زيارة " رضا بهلوي " ابن الشاه المقبور الى فلسطين المحتلة وقال: ان المعارضة في الخارج وصلت الى درجة من الافلاس السياسي بحيث لجأت الى الكيان الصهيوني ويستنجد هذا المفلس السياسي ببنيامين نتانياهو كي يعود الى ايران.!

وشدد على أن هذا الموقف يظهر بلاهة وحماقة المعارضة للثورة الاسلامية وافلاسها السياسي الذين تناسوا أن الكيان الصهيوني كان مكروها لدى الشعب الايراني حتى في عهد الشاه المقبور، مشيرا الى مسيرات يوم القدس العالمي التي تجري في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك دليلا على هذا الكره.

وأشار الى الشعارات التي يطلقها الشعب الايراني في هذه المسيرات مثل " الموت لاسرائيل " وأكد أن هذا الموقف يثبت ضحالة التحليل السياسي لدى من يتشدق بالدفاع عن الشعب الايراني وعدم فهمه للقضايا السياسية والعالمية.